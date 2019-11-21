اليوم.. القاهرة السينمائي يفتتح معرض "القاهرة.. أحبك" في الهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي، في الخامسة من مساء اليوم، معرض "القاهرة.. أحبك" بسينما الهناجر، والذي يسلط الضوء على الجذور السينمائية الثرية للقاهرة، التي تعد موطن واحدة من أقدم صناعات السينما في العالم.

ويتيح المعرض للجمهور فرصة زيارة القاهرة من خلال عدسات الكاميرا بالهناجر، إذ يستطيع أن يذهب في جولة إلى المدينة باستخدام تقنية التعرف الجغرافي من خلال تطبيق مهرجان القاهرة السينمائي، على الهواتف الذكية ليعيش عدد من مشاهد الأفلام الكلاسيكية في مواقع تصويرها الأصلية.

وافتتح المهرجان دورته الـ41 أمس الأربعاء بحضور عدد كبير من نجوم الفن.