خاص| مؤلف "أهو ده اللي صار": "المسلسل موسم بمفرده.. ولو عُرض في الشتاء لنجح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال السيناريست عبدالرحيم كمال إنه كان مطمئنا لنجاح مسلسل "أهو ده اللي صار" في أي وقت يعرض به.

وأضاف كمال، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن مسلسل "أهو ده اللي صار" موسم بمفرده، متابعا: "لو عُرض في الشتاء لنجح، كنت مطمئنا لهذا الأمر".

وتابع: "المسلسل يتحدث عن 100 عام من الحب وقريب من الجمهور ومشاعرهم، ولذا وجد صدى عند الناس".

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وأكد أن كتابته كانت صعبة للغاية، لجمعها بين الحقيقة والخيال، كان من أصعب وأمتع التجارب.

مسلسل أهو ده صار عرض في شهر فبراير الماضي عبر قناة on e، وحقق نجاحا كبيرا، بعد أن خرج من السباق الرمضاني 2018.

المسلسل بطولة روبي، أحمد داود، محمد فراج، سوسن بدر، علي الطيب، هشام إسماعيل، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حاتم علي.