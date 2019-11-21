محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
تحل اليوم ذكرى ميلاد الإذاعي والإعلامي الكبير أمين بسيوني، الذي ولد في مثل هذا اليوم 21 نوفمبر 1933، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الإذاعي الراحل.
- حصل أمين بسيوني على ليسانس اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1955.
- عمل مخرجا إذاعيا، ومن أعماله الدرامية الإذاعية "التمساح، سيرة الحب، سهرة وإسلاماه، سيد درويش، الشاطر عوكل".
لقاء مع أمين بسيوني
- قدم عدد من البرامج من بينها: "أيام وعشناها، صفحات من تاريخ صوت العرب، الهاوية العربية".
- كتب مقالات في الدراما الإذاعية في مجلة المسرح، ومقالات في مجلة الفن الإذاعي.
- شغل منصب رئيس مجلس الأمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الفترة من 8 نوفمبر 1991، وحتى 13 ديسمبر 1996.
- والد الإعلامي تامر أمين، والإعلامي علاء بسيوني، مقدم البرامج الدينية.
- تامر أمين يتحدث عن والده
- شارك أمين بسيوني في اجتماعات اتحاد الإذاعات العربية واجتماعات منظمة إذاعات الدول الإسلامية، ومثل مصر في مؤتمرات وزارة الإعلام للدول العربية والإسلامية .
- حصل علي شهادة تقدير من القوات المسلحة عام 1986، ومن كلية الإعلام عام 1987 .
- حصل علي الدكتوراه الفخرية في الإعلام من جامعة "باسفيك وسترن" في ولاية كاليفورنيا، باعتباره واحدا من رجال الإعلام البارزين في منطقة الشرق الأوسط.
- شغل منصب رئيس الإذاعة المصرية.
- توفي في 26 أبريل 2016، عن عمر يناهز الـ83، وشيعت جنازته من مسجد أبو بكر الصديق، بمساكن الشيراتون بمصر الجديدة.
رثاء لبني عسل لأمين بسيوني
كانت هذه تفاصيل خبر والد تامر أمين وعلاء بسيوني.. ماذا تعرف عن أمين بسيوني رئيس الإذاعة الأسبق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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