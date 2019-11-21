والد تامر أمين وعلاء بسيوني.. ماذا تعرف عن أمين بسيوني رئيس الإذاعة الأسبق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الإذاعي والإعلامي الكبير أمين بسيوني، الذي ولد في مثل هذا اليوم 21 نوفمبر 1933، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الإذاعي الراحل.

- حصل أمين بسيوني على ليسانس اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1955.

- عمل مخرجا إذاعيا، ومن أعماله الدرامية الإذاعية "التمساح، سيرة الحب، سهرة وإسلاماه، سيد درويش، الشاطر عوكل".

لقاء مع أمين بسيوني

- قدم عدد من البرامج من بينها: "أيام وعشناها، صفحات من تاريخ صوت العرب، الهاوية العربية".

- كتب مقالات في الدراما الإذاعية في مجلة المسرح، ومقالات في مجلة الفن الإذاعي.

- شغل منصب رئيس مجلس الأمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الفترة من 8 نوفمبر 1991، وحتى 13 ديسمبر 1996.

- والد الإعلامي تامر أمين، والإعلامي علاء بسيوني، مقدم البرامج الدينية.

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- تامر أمين يتحدث عن والده

- شارك أمين بسيوني في اجتماعات اتحاد الإذاعات العربية واجتماعات منظمة إذاعات الدول الإسلامية، ومثل مصر في مؤتمرات وزارة الإعلام للدول العربية والإسلامية .

- حصل علي شهادة تقدير من القوات المسلحة عام 1986، ومن كلية الإعلام عام 1987 .

- حصل علي الدكتوراه الفخرية في الإعلام من جامعة "باسفيك وسترن" في ولاية كاليفورنيا، باعتباره واحدا من رجال الإعلام البارزين في منطقة الشرق الأوسط.

- شغل منصب رئيس الإذاعة المصرية.

- توفي في 26 أبريل 2016، عن عمر يناهز الـ83، وشيعت جنازته من مسجد أبو بكر الصديق، بمساكن الشيراتون بمصر الجديدة.

رثاء لبني عسل لأمين بسيوني