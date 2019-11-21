تراند اليوم : سما المصري عن ظهورها المثير:«من فوق حجاب ومن تحت ورايا يا شباب»

فاجأت الفنانة المصرية سما المصري، الجميع بحضورها مهرجان القاهرة الدولي السينمائي في دورته الـ41 والذي انطلق أمس بدار الوبرا المصرية ويستمر لمدة 9 أيام، مرتدية الحجاب وفستان مثير للجدل، أظهر تفاصيل جسدها كونه ضيق للغاية.

ونجحت محاولة سما المصري، في لفت أنظار الحضور ووسائل الإعلام وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها المثير للجدل، حيث تصدرت الترند على "تويتر" في مصر، قبل أن يتم طردها من قبل أمن المهرجان كونها دخلت بدعوى مزيفة.

وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام :"طلعت تريند مرتين ورا بعض اهو ولسه بكره...اومال لو كنت لبست مفتوح ولا طلعت علي الريد كاربت الاماميه؟؟ دا انا مشيت من علي الريد كاربت الخلفيه عشان كنت خايفه يتريقوا علي حجابي...لا واهم حاجه أن في مواقع بتقول أنه تم طردي...ع العموم انا اتعودت...تم طردي السنه اللي فاتت واللي قبلها واتطردت من الاستاد وامي طارداني من البيت والناس بيطرودني بره المطاعم وحالتي حاااله مش فاهمه هو انا جربانه ياجدعان عشان تقولوا كل شويه الناس بتطردني؟؟ع العموم انا اتعودت الصحفي من دول بيجهز خبر الطرد قبل مااروح المكان اصلا...طب والمصحف ماانا رادد".

كما نشرت صور من حضورها المهرجان وكتبت عليها :" من فوق حجاب ومن تحت ورايا يا شباب".

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





