تراند اليوم : عادل إمام يزيد التكهنات حول تدهور صحته .. ويغيب عن تكريم صديق عمره...

واصل الفنان عادل إمام إثارة الجدل بشأن حالته الصحية وذلك بعد تغيبه عن تكريم صديق عمره.

وغاب "إمام" عن مهرجان القاهرة السينمائي على الرغم من تكريم صديق عمره المخرج شريف عرفة على هامش المهرجان.

و وجه "عرفة" كلمة إلى عادل إمام ، مؤكدًا أنه يشكره على الأعمال التي قاموا بها سويا وحققت نجاحا كبيرا.

ويأتي غياب عادل إمام في ظل شائعات لا تتوقف عن تدهور حالته الصحية ، رغم نفي أسرته أكثر من مرة.

و تداولت وسائل إعلام مصرية خلال الأيام الماضية أنباءً متواترة عن تدهور الحالة الصحية لعادل إمام و وصل بعضها إلى الزعم بوفاته.

Advertisements

و في أول رد واضح وحقيقي على تلك الشائعة ، نشر المخرج رامي إمام مقطعًا فيديو عبر صفحته الشخصية بـ"انستجرام" ظهر فيه عادل إمام بنفسه.

وقال رامي إمام في الفيديو: "أنا في اللوكيشن .. بصوا مين جنبي" ليظهر الفنان عادل إمام أثناء قراءة دوره في مسلسل "فلانتينو" الذي يخرجه نجله رامي إمام.

وظهر عادل إمام في الفيديو بصحة جيدة ليكسر حدة الشائعات التي طالته خلال الأيام الماضية.

