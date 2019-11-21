تراند اليوم : إعلامي إماراتي يفجر مفاجأة عن سبب ترحيل إنجي خوري بعد ضبطها داخل فندق...

أكد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي، الأنباء التي ترددت أمس عن ترحيل السلطات في الإمارات الفنانة إنجي خوري إلى سوريا، مشيرًا إلى انها لم تلتزم الأدب ولم تحترم قوانين البلد التي تأويها.
وكتب الجسمي، عبر خاصية «الاستوري»، على حسابه عبر "إنستجرام": «لا يصح إلا الصحيح.. حينما يتمادى الشخص في أخطائه واستهتاره بقوانين البلد التي تستقبله ولا يراعي المثل القائل ”يا غريب كن أديب“ ولا يراعي النصيحة، فإن ترحيله بهدوء إلى بلده هو القرار الصائب».
وفي اليوم الذي حضرت فيه الفنانة إنجي خوري للإمارات، نشر صالح الجسمي فيديو يحذرها فيه من تخطي الخطوط الحمراء في الإمارات، خاصة أنه معروف عنها ظهورها الجرئ والعاري، وهدد باللجؤ للنائب العام لترحيلها، وهو ما حدث بعد نشرها فيديوهات مثيرة وشبه عارية.
وأمس ترددت أنباء عن ترحيل الفنانة السورية إلى بلادها، بعد ضبطها داخل فندق في دبي من قبل السلطات الأمنية، وهو ما أكد اختفائها عن السوشيال ميديا لمدة يومين قبل أن تظهر أمس بتدوينات جديدة لكنها لم تتطرق لترحيلها.