الحكم بإدانة مغرد كتب تغريدات مسيئة ضد الفنان فايز المالكي

أكّد الفنان فايز المالكي، أنّه تمكّن من مقاضاة شخصٍ افترى عليه عبر “تويتر”، وأن حكماً بحقّه قد صدر من المحكمة الجزائيّة، وقال إنّه تردّد قبل تقديم الدعوى، التي كان أحد أهم أسبابها رفض هذا الشّخص حف التغريدات المسيئة.
وكتب المالكي “اللهم لك الحمد… أحدهم افترى عليّ وقدح بي من خلال حسابه في تويتر ، فصدر الحكم بإدانته من المحكمة الجزائية وصُدّق من الاستئناف”.
وتابع “للعلم فقط ترددت كثير بتقديم الدعوى . واهم سبب دفعني لها رفض خصمي انه يحذف تغريداته المسيئه لي “.
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