فيديو.. راغدة شلهوب تكشف عن موعد عرض أول حلقات برنامج "تحيا الستات"

أعربت الاعلامية راغدة شلهوب عن سعادتها ببداية عرض أول حلقات جزء جديد من برنامجها "تحيا الستات".

وقالت "شلهوب" في تصريح خاص "للوفد" ان

Advertisements

برنامجها سيذاع اول حلقاته غدا الجمعة علي شاشة النهار، مشيرة ان الجزء الجديد يحتوي العديد من المفاجأت.

يشار إلى أن الاعلامية راغدة شلهوب له العديد من البرامج التي حققت نجاحا كبيرا في مصر منهم: "فحص شامل" و"100 سؤال" والتي استضافه ابزر النجوم في الوطن العربي.