أعربت الاعلامية راغدة شلهوب عن سعادتها ببداية عرض أول حلقات جزء جديد من برنامجها "تحيا الستات".
وقالت "شلهوب" في تصريح خاص "للوفد" ان
يشار إلى أن الاعلامية راغدة شلهوب له العديد من البرامج التي حققت نجاحا كبيرا في مصر منهم: "فحص شامل" و"100 سؤال" والتي استضافه ابزر النجوم في الوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. راغدة شلهوب تكشف عن موعد عرض أول حلقات برنامج "تحيا الستات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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