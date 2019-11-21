نادين نسيب نجيم في مشهد مجنون.. شاهد ماذا فعلت!

كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 09:54 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها بمقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت نادين نسيب نجيم في الفيديو وهي تقفز في حمام السباحة وعلقت قائلة: “كنت عم فتش بالأرشيف و طلع هيدا الفيديو من سنتين ( كان شعري قصير ) كنت انا و رفيقتي وإذ من قرر انجن ونزت حالنا بالمي بتيابنا !!! وما معي كان لا مايو ولا لبس جديد ???????????????????? ???????????? شي مرة جنيتوا وعملتوها ؟”.

كما نشرت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبل ابنها وعلقت قائلة: “بخاف يوعى بس ما فيي سيطر بس شوف هيك خدّ قتتتتتللللل يعني ما بعرف كيف بدي فش خلقي و بوسه بصير شد على حالي تحتى ما شد على خدّه ????????????????????????‍♀️????????‍♀️????????‍♀️ يؤبرني ! الله يحمي و يخليلي ياه ويحمي ولاد الناس و يخليهم لأهلهم”.