أجمل مشاعر الأمومة بين نادين نجيم وابنها – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” فيديو تحتضن فيه ابنها وهو نائم في السرير وتقبّله على خدّه.

وعلقت نادين على الفيديو قائلة: “بخاف يوعى بس ما فيي سيطر بس شوف هيك خدّ قتتتتتللللل يعني ما بعرف كيف بدي فش خلقي و بوسه بصير شد على حالي تحتى ما شد على خدّه يؤبرني ! الله يحمي و يخليلي ياه ويحمي ولاد الناس و يخليهم لأهلهم”.‏

ولاقى الفيديو وكلمات نادين الكثير من الاستحسان لدى الجمهور وتركوا تعليقات إيجابية متمنين دوام الصحة والعمر المديد لها ولأطفالها.

يذكر أن نادين كشفت لأول مرة عن ملامح طفليها جوفاني وهافين بعد سنوات عديدة من إخفاء صورتهما عن الجماهير كعادة النجوم، وعلى الصعيد الفني‎.‎

يشار إلى أن نادين نسيب نجيم خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “خمسة ونص”، الذي شاركت في بطولته بجانب قصي خولي، وهو من تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصباح اخوان”.