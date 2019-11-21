حسين فهمي برفقة زوجته السابعة لأول مرة

متابعة بتجـــــــــــــرد: خطف النجم حسين فهمي الأنظار من ثنائيات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حفل افتتاح الدورة ال 41، بعدما ظهر للمرة الأولى برفقة زوجته السابعة، رغم عدم إعلانه سابقا عن زواجه.

ولم يسمح فهمي لوسائل الإعلام بالتواصل مع زوجته واكتفى بالتصوير الرسمي على السجادة الحمراء ودخل بعدها قاعة الافتتاح مسرعا وجلس برفقتها في الصف الأول باعتباره الرئيس السابق للمهرجان.

يذكر أن الفنان حسين فهمي تزوج سابقًا ست مرات الأولى من نائلة محمود وأنجب منها محمود ونيرة، والثانية من النجمة ميرفت أمين، الزوجة الثالثة وهي نينا والتي لم تستمر معه كثيرًا، فهي ابنة أحد السفراء السابقين، والزوجة الرابعة هالة فتحي وهي إحدى كبيرات خبراء الكمبيوتر، وأعلن حسين فهمي ارتباطه بها خلال فترة تولية رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والزوجة الخامسة وهي الفنانة لقاء سويدان، والتي بدأت علاقاتها العاطفية بالنجم حسين فهمي في مسرحية “أهلًا يا بكوات”، والزوجة السادسة هي رنا القصيبي والتي ارتبط بها حسين فهمي لمدة دامت 3 أعوام وانتهت بالخلع.

وأعلن فهمي مؤخرًا رفضه الاستسلام لكلام الناس عنه، أو الأزمات الأخيرة التي أحاطت بزيجتيه من رنا القصيبي وقبلها لقاء سويدان، مؤكدًا أنه يرغب في الزواج مرة أخرى، وقلبه لن يتوقف عن الحب والاستمتاع بالجمال، وفلسفته في الحياة أن الماضي انتهى وأصبح في الذاكرة والحقيقة هي اللحظة الحالية وقال: بعرف “أعيش اللحظة!!”.