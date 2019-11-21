- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة بتجـــــــــــرد: تجاوزت الفنانة السورية اصالة خلافاتها المستمرة مع طليقها أيمن الذهبي والد ابنتها شام وابنها خالد، وداعبت أنجيلا ابنته من زوجته الجديدة، التي ذهبت إلى منزل اصالة في القاهرة بصحبة شقيقتها الكبرى.
ونشرت شام الذهبي ابنة اصالة وشقيقة أنجيلا أيمن الذهبي الصورة وعلقت قائلة: “الحب هو دائما الجواب”، لتعكس أن والدتها لن تخلط بين مشاكلها مع زوجها السابق ايمن الذهبي وعلاقتها بابنته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات.
يذكر أن شام نشرت منذ أيام قليلة صورة أحدث لقاء جمعها بوالدها أيمن الذهبي وتعرفت فيه على شقيقتها الصغرى أنجيلا، وأبدت شام تأثرها الشديد بعد مقابلة شقيقتها الصغيرة أنجيلا من والدها أيمن الذهبي، وقالت إن الصغيرة نسخة منها.
وسبق أن توترت العلاقات بشدة بين أصالة ووالد ابنيها خالد وشام، بعدما نسبت تصريحات إلى أيمن الذهبي تؤكد عزمه الخضوع لتحليل فحص البصمة الوراثية للتأكد من نسب طفليه إليه ردًا على تغيير ابنه خالد لقبه ليصبح خالد العريان، وقام أيمن بنفي التصريح لاحقًا مؤكدًا أن الأمر كان مجرد فكرة في لحظة غضب بعد تخلي ابنه عن اسمه.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تتجاوز خلافاتها مع طليقها وتداعب ابنته – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.