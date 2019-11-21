أصالة تتجاوز خلافاتها مع طليقها وتداعب ابنته – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: تجاوزت الفنانة السورية اصالة خلافاتها المستمرة مع طليقها أيمن الذهبي والد ابنتها شام وابنها خالد، وداعبت أنجيلا ابنته من زوجته الجديدة، التي ذهبت إلى منزل اصالة في القاهرة بصحبة شقيقتها الكبرى.

ونشرت شام الذهبي ابنة اصالة وشقيقة أنجيلا أيمن الذهبي الصورة وعلقت قائلة: “الحب هو دائما الجواب”، لتعكس أن والدتها لن تخلط بين مشاكلها مع زوجها السابق ايمن الذهبي وعلاقتها بابنته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

يذكر أن شام نشرت منذ أيام قليلة صورة أحدث لقاء جمعها بوالدها أيمن الذهبي وتعرفت فيه على شقيقتها الصغرى أنجيلا، وأبدت شام تأثرها الشديد بعد مقابلة شقيقتها الصغيرة أنجيلا من والدها أيمن الذهبي، وقالت إن الصغيرة نسخة منها.

وسبق أن توترت العلاقات بشدة بين أصالة ووالد ابنيها خالد وشام، بعدما نسبت تصريحات إلى أيمن الذهبي تؤكد عزمه الخضوع لتحليل فحص البصمة الوراثية للتأكد من نسب طفليه إليه ردًا على تغيير ابنه خالد لقبه ليصبح خالد العريان، وقام أيمن بنفي التصريح لاحقًا مؤكدًا أن الأمر كان مجرد فكرة في لحظة غضب بعد تخلي ابنه عن اسمه.