متابعة بتجـــــــــرد: أفادت تقارير لوسائل إعلام أجنبية أن العارضة الأميركية الفسلطينية الاصل جيجي حديد البالغة من العمر 24 عامًا عادت للتواصل مع حبيبها السابق النجم العالمي زين مالك البالغ من العمر 26 عامًا.
جيجي وزين كانا قد انفصلا منذ عشرة أشهر بعد علاقة متقطعة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وكانون الثاني/يناير 2019.
وذكر مصدر مقرب منهما: “لطالما كان لدى جيجي ضعف تجاه زين ولهما الكثير من الذكريات معًا. إنهما بالتأكيد لن يعودا سويًا ولكن الوضع جيد بينهما في الوقت الحالي”.
كما ورد في The insider أن جيجي وزين كانا على اتصال منذ وقت قريب، لكنهما يتواصلان على أساس “غير رسمي”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهور على انفصالهما.. جيجي حديد وزين مالك يتواصلان من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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