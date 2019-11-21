شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفا "النصابين" لـ نيللى كريم يستكملان كتابة باقى الحلقات لعرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف حاليا المؤلفان أحمد والى وعمرو الدالى، على كتابة باقى حلقات مسلسل "النصابين" ، بطولة النجمين نيللى كريم وآسر ياسين، وإخراج أحمد مدحت، حيث سلما 12 حلقة من المسلسل العام الماضى قبل توقف المسلسل وخروجه من الماراثون الرمضانى الماضى، على أن يستكملا كتابة باقى الحلقات لتسليمها لشركة العدل جروب خلال الفترة المقبلة.

وفى السياق ذاته، يعقد حاليا المنتج جمال العدل جلسات عمل مع المخرج أحمد مدحت ومؤلفا العمل ونيللى كريم آىسر ياسين ، للوقوف على التفاصيل النهائية قبل استكمال التصوير، ومن المقرر تغيير بعض الشخصيات التى رشحت العام الماضى، وذلك حسب سير أحداث المسلسل وباقى الحلقات التى يكتبها عمرو الدالى وأحمد وائل .

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يشار إلى أن المنتج جمال العدل تعاقد مؤخرا مع المتحدة للخدمات الأعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى، على مسلسل "النصابين" وبعض الأعمال الأخرى، سيتم الكشف عنها قريباً .

مسلسل "النصابين" تم تصوير 4 أيام فقط منه فقط، ومن المقرر أن يستكمل تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، آسر ياسين، ميدو عادل، وآخرين، إخراج عمرو الدالى وأحمد والى .