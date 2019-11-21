متابعة بتجــــــــــرد: أفادت وسائل إعلام تركية أن النجمة التركية ​بيرين سات​ لديها الرغبة في إنشاء مدرسة للأيتام بأجرها الذي ستتقاضاه عن مسلسلها الجديد “الهدية”. وأضافت الوسائل نفسها أن زوج بيرين سات، الفنان التركي كينان دوغلو رحّب بهذه الفكرة وأعرب عن دعمه لزوجته فيها بشكل كبير. الجدير ذكره ان عدسات مصوري البابارتزي كانت قد التقطت مؤخرا صورة لبيرين سات برفقة زوجها كينان دوغلو، وتعدّ هذه الصورة هي الأولى لهما بعد انتشار خبر انفصالهما مؤخرا، وهذا ما يعني انهما لم يتطلقا رغم بعض الخلافات التي نشبت بينهما وتدخّل الصحافة التركية بحياتهما الخاصة بشكل كبير.

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كانت هذه تفاصيل خبر بيرين سات تتنازل عن أجرها في “الهدية” من أجل مبادرة إنسانية استثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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