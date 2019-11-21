هل تزوج كريستيانو رونالدو سرًا في بلد عربي؟

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت العديد من التقارير الإسبانيىة، التكهنات بشأن زواج الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفيقته جورجينا رودريغز سرًا خلال الفترة الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن رونالدو تزوج من جورجينا خلال إجازته بالمغرب في شهر أيار/مايو الماضي، حيث أكد مصدر مقرب منه أنه أبقى الأمر طي الكتمان، وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو نقل بعض ممتلكاته إلى جورجينا كما أنه منحها حق التصرف فيها، بعدما كان كل شيء تحت تصرف والدته.

جورجينا (25 عاما)، قالت في شهر شباط/فبراير الماضي، أنها تحب أن تصبح زوجة رونالدو (34 عاما)، لكنها نفت في الوقت ذاته التكهنات بشأن خطوبتهما.

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وأضافت أنه، “لم يطلب يدها للزواج بعد”، مشيرة إلى أن، “كل رفيقين يرغبان حقا في أن تنتهي قصتهما بالزواج… وهي شخصيا تحب ذلك”.

وتابعت: “صحيح كان لدينا أولويات والكثير من المسؤوليات، رغم أنه في المستقبل سيكون من الرائع أن أصبح زوجة كريستيانو”.

بدأ كريستيانو علاقته مع جورجينا أثناء تواجده في متجر الملابس الراقي “غوتشي” في مدريد حيث كانت جورجينا تعمل موظفة مساعدة هناك، فالتقيا وسرعان ما أصبحت صديقته المحببة منذ انفصاله عن عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك في بداية عام 2015.

وفي العام الماضي، قالت أم رونالدو عن جورجينا خلال مقابلة صحفية، “إنها أم حفيديتي.. ستكون صهرتي المستقبلية.. إنها ليست كذلك بعد ولكن هذا سيحدث في المستقبل.. إنها شخصية هادئة للغاية”.