نجومُ مهرجان القاهرة يُفاجئون هند صبري وسط تفاعل منى زكي.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلقّت الفنانة التونسية هند صبري إشادة خاصة من النجوم الحاضرين في حفل افتتاح الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك فور صعودها على المسرح لتقديم جائزة فاتن حمامة للتميز، والتي فازت بها زميلتها الفنانة المصرية منة شلبي.

وصعدتْ هند على المسرح وقامت بتحية الحاضرين، قائلةً لهم: "شكرًا، اليوم عيد ميلادي"، لتتفاجأ بقيام النجوم الجالسين أمامها في القاعة، بغناء أغنية عيد الميلاد الشهيرة، الأمر الذي تفاعلت معه الفنانة التونسية وعبّرت عن سعادتها بحرصهم على الاحتفال معها بهذه المناسبة.

وأتمّت هند صبري أمس الأربعاء الموافق 20 نوفمبر، عامها الـ40، فهي من مواليد عام 1979.

من جانبها، حرصت الفنانة المصرية منى زكي على الاحتفال بعيد ميلاد هند على طريقتها الخاصة، حيث قامت بالغناء لها أثناء دخولها إلى السجادة الحمراء، واستقبلتها بالأحضان، حسب الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هند قد فازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الماضية، عن دورها في فيلم "نورا تحلم".

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ونفتْ الفنانة التونسيّة في تصريحات تلفزيونية بوقت سابق، الأنباء التي تردّدت عن إطلاق الجزء الثاني من مسلسلها "حلاوة الدنيا"، الذي جسّدت فيه فتاة مصابة بمرض السّرطان، موضّحةً: "العمل لا يتحمل تقديم جزء ثانٍ كما تردد أنني أشارك في الجزء السادس من الكبير أوي وهذا غير صحيح".

وتابعت: "البعض يتحدث عن مسلسل عاوزة أتجوز وتقديم جزء ثان، كلنا نحب هذا العمل، وأتمنى تقديم عمل كوميدي مثله".

كما أعربت عن رغبتها في المشاركة بالجزء الثالث من فيلم الجزيرة، قائلةً: "كلنا نفسنا نعمله، ممكن نسأل أستاذ شريف عرفة لو عنده فكرة".

وبسؤالها عن أحلامها خلال الفترة المُقبلة، قالت: "لا أحلم بأشياء كبيرة، مرتبطة بعائلتي جدًا وأتمنى أن أعيش بصحة جيدة وبخصوص مهنتي لا أحلم بشيء محدد، فقد قدمت العديد من الأدوار التي تركت علامة في حياة الناس، ولم أكن أحلم بذلك".

وعن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعيّ، قالت: "العلاقة شد وجذب، أحيانًا أبتعد عنها وفي أحيان أخرى أكثر من استعمالها لدرجة الإدمان، حتى أن زوجي يشعر بالضيق الشديد مني، وكذلك بناتي، أحاول التخلص من الإدمان لكن السوشال ميديا تجعل هناك علاقة مباشرة مع الناس بدلًا من اللقاءات التلفزيونية".

وأضافت: "ولكن يجب أن نحذر من مواقع التواصل الاجتماعي لأنها خطر أيضًا، فالإنترنت سيستمر، والأزمة أننا ننسى أن الكمبيوتر سيوثق كل ما نقوله بالصوت والصورة".