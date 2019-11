ملوك وأمراء ورؤساء مثّلوا في أفلام عالمية.. شاهدي أدوارهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

من المعروف عن رؤساء العالم من مُلوكٍ وملكاتٍ وأمراءٍ وأميرات، امتلاكهم الكثير من الهوايات كباقي الأشخاص العاديين.

لكن ما لا يعرفه الكثيرون أنّه لدى بعض قادة العالم شغفٌ في التّمثيل، وبِحُكم مناصبهم التي تُمكّنهم من التّواصل مع صُنّاع عالم السينما والتّرفيه، فإنّهم يتمكّنون من جعل هواياتهم وأحلامهم حقيقة، فيُشاركون في تمثيل مشاهدٍ في أفلامٍ ومُسلسلاتٍ لطالما كانت مُقرّبة إلى قلوبهم.

وفي هذا التقرير، جمعنا لكم أشهر رؤساء العالم الذين مثّلوا أدوارً حقيقة في كُبرى الأفلام السينمائية، ونبدأها مع الملكة إليزابيث التي قفزت في مشهدها من طائرةً مروحية.

أو دعونا نقول لكم بأنّ هذا المشهد بالتحديد ما هو إلا عبارة عن خدعة سينمائية، لكن باقي المشهد حقيقي، مثّلته الملكة إليزابيث بشحمها ولحمها مع الممثل العالمي "دانيال غريغ"، بطل سلسلة أفلام جيمس بوند الأيقونية، حيث كانت مُشاركة الملكة في عام 2012، بل واشترطت لكي تُؤدّي المشهد أن تقول الجملة الشهيرة في فيلم جيمس بوند "Good evening Mr. Bond".

ومن بريطانيا إلى أمريكا، وبالتّحديد إلى الرّئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، إذ ستُصدمين عزيزتي القارءة بأّنّه مثّل ليس فقط مرّةً أو مرّتين في الأفلام والمُسلسلات، بل مثّل 18 مرّة.

وكانت أشهر مُشاركات ترامب في الفيلم الأيقوني Home Alone 2: Lost in New York عام 1992، لكنّه شارك أيضًا في كُل من: مسلسل The Jeffersons عام 1985، و فيلم Ghosts Can’t Do It عام 1989، و مُسلسل The Fresh Prince of Bel-Air برفقة بطله ويل سميث عام 1994، وفيلم The Little Rascals عام 1994، وفي فيلم Across the Sea of Time عام 1995، وفيلم Eddie عام 1996، ومُسلسل The Nanny في نفس العام أيضًا.

وتطول قائمة ترامب ليُضاف عليها مُشاركاته في كُل من الأعمال التالية: The Associate و Suddenly Susan و NightMan و 54 و Celebrity و Spin City و Sex and The City و Zoolander و Two Week’s Noticeو Monk.

لم يكن رؤساء الغرب هُم من ظهروا على الشاشات الذهبية والفضية فحسب، بل كان للقادة العرب نصيبهم من التمثيل أيضًا، كمُشاركة ملك الأردن عبدالله الثاني في مشهدِ كومبارس صامت في مسلسل Star Trek: Voyager عام 1996، بالإضافة إلى مُشاركة رئيس مصر السابق محمد حسني مبارك في فيلم "وداع في الفجر" عام 1956.