نوال الكويتيّة تتحدث عن سوء التفاهم بين أحلام وأصالة

أجرت الفنّانة نوال الكويتية، حواراً ببرنامج MBC Trending وتحدّثت فيه عن ألبومها الجديد «الحنين»، ولفتت إلى أنّها أطلقت عليه هذا الاسم بسبب شعورها بالحنين لجمهورها ومبادلته الشعور نفسه، كما ذكرت أنّه يرتبط باسم ابنتها أيضاً.

وأضافت نوال أنّه لا علاقة لها بالخلاف بين أصالة وأحلام، وقالت: «أنا ما لي شغل بهذا وعلاقتي بأصالة شيء وبأحلام شيء».

وتابعت: «ثنتينهم حبايبي وثنتينهم خواتي وإن شاء الله سوء فهم ويزول».

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