الحلاني يكشف سبب تأجيل ألبومه وينتظر "سيناريو" للتمثيل

كشف فارس الغناء العربي عاصي الحلاني في لقاء صحافي في القاهرة عن تحضيراته لإطلاق أغنية وطنية جديدة تحكي عن الوطن العربي بشكل عام، إلى جانب تحضيراته لألبومه الجديد.

وأضاف أنه قرر ضم أغنية باللهجة المصرية الى ألبومه الجديد تحمل اسم “غدرك مستحيل”، وقال: “أنا عامل أغنية شعبية بالألبوم الجديد كلمات الشاعر غانم جاد شعلان وألحاني. الحلو باللي عاملينه نحن انه عاملين المزيكا شعبية ولكن الموضوع في مضمون بالكلام”.

كما أوضح عاصي أنه اضطر الى تأجيل طرح الألبوم للعام المقبل، وقال: “لأنه انا زدت اغنيتين على الالبوم، كان المفروض ينزل ورجعت عدلت شلت اغاني وضفت اغاني، هيدا سبب، سبب ثانياً الاوضاع اللي مارق فيها لبنان يعني خلاني اني اجل صدور الالبوم".

من جهة أخرى، كشف عاصي عن رغبته في خوض تجربة التمثيل من جديد، وقال بأنه تلقى عروضاً كثيراً ولكنه لم يجد السيناريو الذي جعله يقتنع به لحد الآن.

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