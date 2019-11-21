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وائل الفشني يبدأ السنة الجديدة بحفل غنائي بساقية الصاوي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان وائل الفشنى لإحياء حفل غنائى في شهر يناير المقبل بساقية الصاوى، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه تتر مسلسل طايع مع النجم عمرو يوسف.

ومن المقرر أن يقدم الفشنى مجموعة من أجمل الأغنيات المختلفة الطربية والمعاصرة من آخر أعماله، مثل: تتر مسلسل واحة الغروب والدويتو الغنائى "عم غريب" مع فريق كايروكى.

من ناحية آخرى طرح الفشنى أدعية مختلفة وبشكل جديد لشهر رمضان الماضى وهى أدعية من التراث لكل من: "أبو نواس، ابن الفارض، الحلاج، جلال الدين الرومى".

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يذكر أن وائل الفشنى نجح خلال الفترة الأخيرة أن يكون واحدًا من أهم المطربين الذين يغنون لونًا مختلفًا عبر التترات التى يقدمها وآخرها تتر مسلسل "طايع" فى رمضان قبل الماضى.

 

 

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