على حصان.. محمد رمضان بمسرح معرض السيارات في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لشركة "روتانا" مقطع فيديو للفنان محمد رمضان في السعودية، قبل حفله في موسم الرياض.

كتب الحساب معلقًا على الفيديو: "النمبر ون بيولعها الليلة، مسرح معرض السيارات (الجنادرية)".

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ويواصل الفنان محمد رمضان بروفات حفله الغنائي المقرر أن يحييه مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

نشر رمضان مقطع فيديو من البروفات، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "من بروفات أقوى حفلة في الرياض، ميعادنا اليوم ٢١ نوفمبر".

يذكر أن محمد رمضان، يشارك في دراما رمضان 2020 بمسلسل "البرنس"، من إنتاج شركة "سينرجي"، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي وهو من إخراج محمد سامي.