بصور لإطلالتها.. حلا شيحة تعلق على افتتاح القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورا من إطلالتها بحفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي. وكتبت حلا: "سعدت جدا بحضور الدورة 41 بمهرجان القاهرة السينمائي، وسعدت جدا بتكريم زمايلي، المهرجان كان رائع ومتميز ومن نجاح لنجاح". يُذكر أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي اختتمت فعالياته، مساء أمس، ويتم الآن عرض فيلم الافتتاح "الإيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

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