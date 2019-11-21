محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان أحمد جمال سعيد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته يوجه بها رسالة لها.
وكتب جمال: "عايز أقلك إن من أحلى اللحظات في حياتي هي وقفتك جنبي في الصور زي ما أنتِ واقفة جنبي في الحياة، يا زميلة الكفاح والرحلة، بحبك".
وتزوج أحمد جمال سعيد من زوجته سارة في عام 2012.
يُذكر أن أحمد جمال سعيد يشارك في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يعرض عبر قناة on e.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رومانسية من أحمد جمال سعيد لزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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