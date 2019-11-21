تراند اليوم : رانيا يوسف ُظهر ظهرها لإعلامي شهير وتسأله: مش عايز تشوف؟

واصلت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل الذي تثيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتكابها لواقعة صادمة في مهرجان القاهرة السينمائي .

وأجرى الإعلامي المصري شريف نور حوارًا مع الفنانة رانيا يوسف على هامش مهرجان القاهرة السينمائي ، للحديث عن أزمات فساتينها المتتالية ، قبل أن تستدير ليرى الإعلامي ظهر الفستان وتسأله: "مش عايز تشوف؟" ، في واقعة صدمت رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

لم تكتفي الفنانة المصرية رانيا يوسف، بإثارة الجدل حولها، بسبب صورها العارية والجريئة التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها قررت أن تستفز الجمهور المهاجم لها بصورة أكبر، وتخبرهم وهي تتحدث عن الصور الجريئة مرتدية الحجاب بأنها سعيدة بذلك.

وظهرت رانيا يوسف في برنامج "the insider"، على قناة دبي عبر "إنستجرام" ، وقالت: «أتمنى أعمالي تعجبكم، وتشتموني وتنتقدوني اعملوا اللي إنتوا عاوزينه، أنا مبسوطة ومعنديش مشكلة».

كما تحدثت رانيا عن مسلسلها الجديد «مملكة إبليس» الذي ستظهر خلاله في الحجاب قائلة: «الاسكريبت من أحلى المسلسلات اللي قريتها وعملتها، وهو بطولة جماعية وقصة مختلفة وجديدة تماما».

وهاجم النشطاء الفنانة المصرية، واصفين تصريحاتها بالاستفزازية، خاصة انها أردات توجيه رسالة بانها لا تبالي من انتقاد ظهورها الجرئ وأنها سعيدة بذلك دون مراعاة مشاعر الجمهور وتقاليد مصر المحافظة.