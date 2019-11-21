تراند اليوم : شاهد .. أمن مهرجان القاهرة السينمائي يطرد سما المصري بطريقة مهينة .. وهكذا تصرفت...

تعرضت الفنانة المصرية سما المصري لموقف محرج في مهرجان القاهرة السينمائي بعدما قام أمن المهرجان بطردها بطريقة عنيفة.

و أظهر مقطع فيديو تم بثه على موقع "انستجرام" قيام أمن المهرجان بالتعامل بشكل مهين مع سما المصري وطردها سريعا بعدما ثبت دخولها بدعوة مزورة باسم شخص آخر.

وكانت "سما" تلتقط الصور ، قبل أن يلمحها أمن المهرجان ليتحركوا نحوها بسرعة كبيرة ، ثم يقوموا بجذبها من ذراعها تمهيدًا لخروجها من المقر.

وطلبت سما من الأمن طلبا غريبا ، حيث اشترطت أن تلتقط صورة معهم قبل الخروج ، و وافق الأمن لها على الطلب.

وبعد انتهاء الصورة عاد الأمن لتعامله المهين وجذبوا سما المصري لحين خروجها من المهرجان.

و أثارت سما جدلا كبيرا بعدما ظهرت في مهرجان القاهرة السينمائي بالحجاب مما فتح عليها أبواب الهجوم.