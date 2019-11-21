في عيدها الـ 84 .. أهم المحطات والأغاني في مشوار "جارة القمر" فيروز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 07:42 صباحاً - “فيروز..

هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر..

هي التي تجعل الصحراء أصغر..

وتجعل القمر أكبر..”

― محمود درويش



"قصيدتي بصوت فيروز اكتست حلة أخرى من الشعر"

― نزار قباني



"صوت فيروز هو الشعر والموسيقى والصوت, حتى الموسيقى تغار منه" .

―أنسي الحاج



"إن صوت فيروز أجمل صوت سمعته في حياتي , هو نسيج وحدة الشرق والغرب".

―مغنية الأوبرا الهنغارية آنا كورسك





لا نبالغ، لو قلنا أنها الصوت الذي غيَّر من شكل الحب في عالمنا العربي.



إنها فيروز، "جارة الوادي"، "جارة القمر"، "زهرة المساكين"



فيروز التي عاشت للحب، وغنت للحب، فأدركت "سر الخلود".

نهاد رزق وديع حداد





هي "نهاد رزق وديع حداد"، والمعروفة بإسم فيروز، مطربة ومغنية لبنانية، ولدت في بيروت وبالتحديد في حارة زقاق البلاط بتاريخ 21 نوفمبر 1935.



.قدّمت فيروز مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني، المعروفين بالأخوين رحباني، العديد من الأوبريتات و الأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية.



بدأت "جارة الوادي" مشوارها الفني كمغنية في الإذاعة اللبنانية عندما أكتشفها الأستاذ فليفل حتي ألف لها مدير الإذاعة حليم الرومي أول أغنياتها ،ثم كانت انطلاقتها في عالم الغناء والشهرة عام 1952 عندما بدأت تسجيل أغانيها الذي كان يلحنها الموسيقار عاصي الرحباني الذي تزوجت منه بعد حوالي ثلاثة سنوات من تاريخ أول أغنية لحنها لها وأنجبت منه لاحقاً أربعة أطفال هم (زياد، هالي، ليال، ريما)، وبزواجها منه انتشرت أغانيها وملأت القنوات الإذاعية وبدأت شهرتها وذاع صيتها في العالم العربي .





كانت أغلب الأغاني التي قدمتها في ذلك الوقت للأخوين رحباني (عاصي ومنصور الرحباني) فكان لتعاونهم مع فيروز يعتبر مرحلة جديدة وتطور جديد في الموسيقى العربية ،فقد تم المزج بين بين الألوان الشرقية والغربية واللبنانية سواء في الموسيقى أو الغناء ،كما ساعد نعومة صوت فيروز وانسيابيته على الانتقال الدائم لمناطق جديدة، وفي الوقت الذي انتشر فيه نمط الأغاني الطويلة، خالفت فيروز هذا النمط وقامت بتقديم الأغاني القصيرة .

ثورة في عالم الغناء



قدمت فيروز المئات من الأغاني التي أحدثت ثورة وتجدد في الموسيقى العربية وذلك بتقديمها الأغاني القصيرة ذات المعنى مع الأخوين رحباني وأخيهما ألياس وذلك بخلاف القاعدة التي كانت سائدة في ذلك الوقت التي كانت تمتاز الأغاني فيها بالطول ،كما كانت تمتاز أغاني فيروز ببساطة التعبير مع عمق المعاني وتنوع المواضيع فغنت للأطفال وللحب كما غنت للقدس وللقضية الفلسطينية وللأم والوطن .

كما قدمت العديد من الأغاني التي أدرجت في مجموعة من المسرحيات والتي وصل عددها الي حوالي خمس عشرة مسرحية وكانوا من تأليف الأخوين رحباني فقد تنوعت مواضيع تلك المسرحيات بين نقد الحاكم والشعب وأخرى تمجد الحب والبطولة بشتى أنواعهم .





خاضت فيروز العديد من التجارب مع مختلف الملحنين والمؤلفين كان أشهرهم فلمون وهبه وذلك بعد وفاة زوجها عاصي الرحباني عام 1986 ولكنها عملت مع ابنها زياد الذي ألف لها مجموعة كبيرة من الأغاني التي أبرزت موهبته حيث قدم نمط جديد وخاص به ،قدمت فيروز العديد من الألبومات في فترة التسعينات والتي كان من أبرزها (كيفك أنت ،فيروز في بيت الدين 2000) والذي كان ضمن مجموعة كبيرة من الحفلات التي أقامتها بمساعدة ابنها زياد وأوركسترا تحتوي علي العديد من العازفين الأرمن وأخرين سوريين ولبنانيين ،وكان ألبوم ″ أيه في أمل ″ آخر الألبومات التي قدمتها فيروز .



قدمت فيروز خلال مسيرتها الفنية التي امتدت لما يزيد عن نصف قرن العديد من الأغاني، كان أهمها:

1- "حبيتك بالصيف"

من أجمل أغاني السيدة فيروز، حبيتك بالصيف معزوفة رائعة على قلوب المستمعين تنشد لهم الهجر والفراق وانتظار الحبيب وهي من كلمات الأخوين رحباني منصور وعاصي، لا تزال هذه الأغنية تحتل مساحة في قلوب محبي فيروز.







2- " زهرة المدائن"



أغنية زهرة المدائن واحدة من أشهر أغاني فيروز وأعذبها وأجملها، تهديها السيدة إلى مدينة القدس وغنتها بعد هزيمة العرب في حرب حزيران 1967، وزهرة المدائن هو الاسم الذي كان يطلق قديمًا على مدينة القدس التاريخية، والأغنية من تأليف وتلحين الأخوين رحباني، وتصلي فيها الفنانة فيروز إلى القدس.





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3- "أعطني الناي"



قصيدة شهيرة لأشهر أدباء المهجر جبران خليل جبران، لحنها نجيب حنكش على مقام النهاوند، تتناول الأغنية موضوعات فلسفية صوفية حول ماهية الوجود وجدواه وقيمته وكيف لا وهي مكتوبة بقلم أحد أشهر شعراء المهجر ولذلك أصبحت الأغنية واحدة من أهم وأجمل وأشهر أغاني فيروز، وهي تعلي من شأن الموسيقى وتقول أن أنين الناي هو الذي يبقى بعد أن يفنى الوجود بأكمله.





4- "وحدن"





من الأغاني الحزينة لـ فيروز والتي كتبها طلال حيدر واستلهمها من حياته الشخصية حيث كان يجلس كل يوم في ردهة منزله بينما ثلاثة شبان يدخلون الغابة في الصباح ويخرجون منها عند المساء ويستغرب ولا يعرف من هؤلاء ولا ماذا يفعلون حتى عرف أخيرًا أنهم أبطال عملية فدائية شهيرة، عندما رأى صورتهم في الجريدة فقام بكتابة هذه الأغنية كإهداء لهم، ولحنها زياد الرحباني لوالدته.





5- "سألوني الناس"



الأغنية التي كتبها منصور ولحنها زياد الرحباني في أولى ألحانه لوالدته وقد كتبها منصور للتعبير عن ألمه لمرض شقيقه عاصي الذي منعه المرض من مشاركته التأليف والتلحين كعادتهما، وقد حملت كلمات الأغنية “لأول مرة ما بنكون سوا” هذا الشعور الخالص، ونالت الأغنية شهرة كبيرة، وأصبحت من أشهر وأجمل ما غنت "جارة القمر".