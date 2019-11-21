بالفيديو.. هند البحرينيّة مدافعة عن سعاد سلمان: ينادوني بـ السودا.. وثلاث أرباعهم قاطين على وجوههم

استنكرت الفنانة هند البحرينية، التنمُّر الذي تعرّضت له الإعلامية الكويتية سعاد سلمان، من جانب أحد مشاهدي برنامج “صباح الكويت” والذي يُذاع على قناة “سكوب”، بسبب مطالبته لها بإنقاص وزنها، خلال اتّصال هاتفيّ أجراه مع البرنامج، مشيرةً إلى أنها أيضًا لم تسلم من التنمُّر بسبب بشرتها السمراء.

وقالت هند، في مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات”، “المسلم هو من سلم الناس من لسانه.. المسلم مو بس يصلي ويصوم ويلبس حجاب.. هادا طلعلنا في التليفزيون يكلم البنت في أسلوب ولا اوقح.. هي لا مرتك ولا اختك ولا حد من أهلك على شو بتقولها اضعفي مو بشغلك.. ريالها حابب كده الناس الي حولها حبينها كده مربربة وملظلظة انت شو دخلك “.

ووجّهت الفنانة البحرينية رسالةً للإعلامية الكويتية ، قائلةً:”أختي سعاد حبيبتي تجننين وصدمتني لما قولتي عمرك 51 مبين انك لسه في العشرينات يمكن عشان مربربة لو ضعيفة ما كنتي بينتي كده”.

وتابعت :”حبي نفسك زي ما انتي وما عليك من الأشكال الي يحاولون ينزلوكي لأنه الإنسان الناجح ديما كده.. وأختي سعاد ما يجرحك هالنوعية من الناس وما تخليهم يوصلكي لهذه المرحلة من الزعل”.

واختتمت حديثها، قائلةً: “يعني أنا نفس الشي عندي ناس لما أمشي في الشارع يقولولي هند السوده.. والسوده ديه قاطة تلات اربع الناس على وجههم.. انتوا ايش دخلكم إذا انتم مو عجبكم غيركم يعجبه”.

وكانت سعاد سلمان قد أجهشت بالبكاء، إثر تعرّضها لموقف محرج من جانب أحد مشاهدي برنامج “صباح الكويت” والذي يُذاع على قناة “سكوب”، بسبب مطالبته لها بإنقاص وزنها، خلال اتّصال هاتفيّ أجراه مع البرنامج.

وقال المتّصل في حديثه: “أنا عندي طلب من سعاد.. ممكن تسوين رجيم عشان تفرحي قلبي”، وسريعًا ما شعرت الإعلامية الكويتية بالإحراج الشديد، معلقةً: “قاعدة أسوي رجيم كان وزني أكتر من كده”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعيّ مقطع فيديو لتسجيل مكالمة هاتفيّة بينها وبين أحد أصدقائها وهي تبكي بشدّة بسبب هذا الموقف المحرج، مشيرةً إلى أنّها تبذل كلّ طاقتها من أجل فقدان وزنها الزّائد من خلال مواظبتها على الذهاب للجيم، واتباع نظام غذائيّ، ولكنّها تفقد وزنها ببطء بسبب تخطّيها الـ 50 من عمرها.

وقالت باكية: “أنا أسوي رجيم وأروح الجيم لكن وزني ما ينزل بسرعة عشان العمر.. أنا 51 سنة وزني ما ينزل نفس الواحد الصغير اللي يلعب رياضة”.