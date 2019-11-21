شاهد.. ألبوم صور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41

انتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والذي يأتي هذا العام بدورته الـ 41، كما أنه إهداء لروح النقاد الفني يوسف شريف رزق الله.

وشهد الحفل ليلة من أجمال لياليه، حيث لمع نجوم الفن على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بإطلالتهم التي جذبت وخطفت الأنظار.

وحضر افتتاح المهرجان حشد كبير من نجوم الفن والإعلام، الذين لمعوا في دار الأوبرا تحت أضواء القمر، ومن بينهم: نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، والنجم

حسين فهمي، والنجمة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي، والنجمة ليلى علوي، والفنانة القديرة رجاء الجداوي، والنجمة إلهام شاهين، النجم شريف منير، ورئيس المهرجان محمد حفظي.

بالإضافة إلى كل من زين المهرجان من النجوم والنجمات ومنهم: أحمد حلمي، منى زكي، أحمد داوود، علا رشدي، شريف سلامة، داليا مصطفى، خالد سليم، مي عمر، شيرين رضا، شيما الحاج، سما المصري، هند صبري، حلا شيحة، هنا

شيحة، محمد فراج، منة شلبي، رانيا يوسف ، نسرين طافش، حنان مطاوع، دينا الشربيني، دينا، منى ممدوح، المخرج شريف عرفة، والإعلامية إنجي علي، والإعلامية بوسي شلبي.

وحرص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، على تكريم النجم الراحل عزت أبو عوف، وذلك خلال حفل الافتتاح.

كما حرصت الفنانة دينا الشربيني، على نعي صديق عمرها الراحل هيثم أحمد زكي، خلال حفل افتتاح المهرجان.

وتم عرض الفيلم الأمريكي The Irishman، خلال الحفل، والذي شهد نجاحًا مذهلًا، بصالات السينما العالمية، وهو بطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وروبرت دي نيرو، والفيلم من إخراج مارتن سكورسيزي.

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