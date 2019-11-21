شاهد بالفيديو.. الحلقة الرابعة كاملة من مسلسل "ممالك النار"

شاهد بالفيديو.. الحلقة الرابعةكاملة من مسلسل ممالك النار

الخميس 21 نوفمبر 2019

لا يزال مسلسل "ممالك النار" متصدراً لمواقع التواصل ومحركات البحث منذ عرض الحلقة الأولى، وكذلك تصدر الفنان المصري خالد النبوي مواقع التواصل الاجتماعي وتلقى إشادات بالجملة على طلته الاولى بالمسلسل بشخصية "طومان باي".



ويلقى مسلسل "ممالك النار" اهتمام جماهيري كبير بسبب ضخامة انتاجه والنجوم المشاركين به وكذلك بسبب الفترة التاريخية التي يناقشها المسلسل اذ تدور أحداثه في نهاية حقبة حكم المماليك لمصر ومقاومة "طومان باي" للعثمانيين في القرن السادس عشر ويكشف جوانب وحقائق تاريخية جديدة في هذه المرحلة.

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ويشارك في مسلسل "ممالك النار" عدد كبير من النجوم العرب أبرزهم خالد النبوي ومحمود نصر في دور "سليم الاول" و منى واصف ورشيد عساف وعاكف نجم ونضال نجم وكندة حنا ورنا شميس وسهير عمارة وديمة قند لفت وغيرهم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج بيتر ويبر.

شاهد الحلقة الرابعة من هنا..