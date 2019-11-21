شاهد.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة في “القاهرة السينمائي”

كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 05:53 صباحاً - ظهرت الفنانة المصرية ليلى علوى، بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في افتتاح حفل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.

وظهرت الفنانة ليلى علوى بفستان بني اللون فاتح ومعظمع شفاف “شيفون”، ومفتوح من عند الركبة، أوف شولدر، وأسدلت شعرها على كتفيها.