كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 05:53 صباحاً - ظهرت الفنانة المصرية ليلى علوى، بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في افتتاح حفل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.
وظهرت الفنانة ليلى علوى بفستان بني اللون فاتح ومعظمع شفاف “شيفون”، ومفتوح من عند الركبة، أوف شولدر، وأسدلت شعرها على كتفيها.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة في “القاهرة السينمائي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.