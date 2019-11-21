اول صورة لـ انجي خوري بعد ترحيلها من دبي!

كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 05:53 صباحاً - نشرت انجي خوري اول صورة لها على حسابها على انستغرام بعد الانباء المتداولة عن توقيفها قبل يومين في مداهمة تمت بعد منتصف الليل داخل احد الفنادق في دبي وترحيلها الى سوريا.
وقد ظهرت انجي خوري في الصورة بإطلالة مثيرة بشورت قصير وهي تكشف عن بطنها دون ان اي تعليق حول حقيقة ترحيلها.
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