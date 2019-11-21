شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى: أيام قليلة وأنتهى من تصوير فيلم "زنزانة 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان نضال الشافعى لـ"الخليج 365" إنه أوشك على الانتهاء من تصوير فيلم "زنزانة 7" الذى يشارك فى بطولته مع كل من الفنان أحمد زاهر ومنة فضالى ومايا نصرى وأحمد التهامى، حيث يتبقى له حوالى أيام قليلة، وينتهى من تصوير العمل، الذى يراهن عليه بقوة ويقدمه بشكل مختلف عما قدمه قبل ذلك فى أعماله السينمائية.

ويجسد نضال ضمن العمل شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى بطولته مايا نصرى، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير.

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