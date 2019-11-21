صورة| رانيا يوسف تسخر من إطلالتها في "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صورة لها من حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهر السينمائي، لتسخر من إطلالتها.

وظهرت رانيا في حفل الافتتاح بفستان مكشوف الظهر، ووضعت بجانب صورتها صورة لشخصية البطة "Daffy" تظهر بها عارية الصدر.

وعلقت رانيا يوسف على الصورة بـ"إيموجي" ضاحك.

Advertisements

وأثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة في العام الماضي في حفل ختام المهرجان في دورته الماضية، إذا أرتدت فستانا وصفوه بغير اللائق، وواجهت رانيا بسببه انتقادات وصلت لساحات المحاكم.

يُذكر أنه يقام حاليا عرض افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، وتستمر فعالياته حتى يوم 29 نوفمبر الجاري، بعرض أكثر من 150 فيلم من 63 دولة.