بكاء بسبب هيثم أحمد زكي وعيد ميلاد وكوميديا "الصاوي".. لقطات حفل "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتهى، مساء أمس، حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور نجوم الفن.

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاه عرض فيلم تسجيلي عن الناقد الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، ثم قدم الفنان خالد الصاوي فقرة كوميدية ساخرة عن صناعة السينما، نالت ضحكات واستحسان حضور المهرجان.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز لقطات حفل الافتتاح:

- غناء أسماء أبو اليزيد

شاركت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، في تقديم فقرة فنية غنائية بحفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدثت الأغنية عن السيدة المصرية ودورها في السينما والمجتمع.

أغنية حفل الافتتاح

عيد ميلاد هند صبري

احتفل حضور حفل افتتاح مهرجان الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، بعيد ميلاد الفنانة هند صبري، فور صعودها على المسرح لتقديم جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة منة شلبي.

وفور صعود هند صبري على المسرح، غنى الحضور لها: "هابي بيرث داي تو يو" احتفالا بعيد ميلاد هند صبري.

احتفاء بعزت أبو عوف وهيثم أحمد زكي

إحياءً لذكرى نجوم رحلوا عن عالمنا، وما زالت سيرتهم بيننا، تذكر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في حفل الافتتاح، الفنان الراحل عزت أبو عوف وعرض فيلمًا يتضمن مقتطفات من أعماله الفنية، وكواليس الدورات التي تولى فيها رئاسة المهرجان.

وتحدثت الفنانة دينا الشربيني عن صديقها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قائلة: "ماينفعش أعدي اليوم ده من غير ما أفتكر هيثم أحمد زكي"، مضيفة: "كان طيب جدا وقماص، لكن لما كنت تقوله ماتزعلش، كان يقول خلاص مش متضايق".

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وأشارت إلى حزن الجميع على رحيله، متابعة: "الناس كلها زعلت عليه وأنا متأكدة أنه في مكان أحسن بكتير".

وأثار حديث دينا الشربيني، عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بكاء الحضور.

كوميديا خالد الصاوي

قدم الفنان خالد الصاوي، حفل افتتاح الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، بحضور كوكبة من نجوم السينما في مصر والوطن العربي والعالم.

وفي فقرة كوميدية "ساخرة" خلال الافتتاح، تحدث الصاوي عن تلقيه عرض للمشاركة في فيلم جديد، وكان يجلس بجوار الفنانة منة شلبي، وحاولت منة إقناعه بأن يأخذها معه في الفيلم، ليبعتد خالد من جوارها ذاهبا للمسرح ليسخر من الحال، الذي وصلت له صناعة السينما ومن المنتجين.

واصل الصاوي بشكل ساخر الحديث عن خطوات الاتفاق على صناعة فيلم سينمائي، موجها التحية لكل منتج يغامر بأمواله من أجل السينما، وكذلك التحية لكل النجوم الحاضرين والراحلين، لينتزع الصاوي ضحكات الحاضرين في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

قبعة أحمد داود

شارك الفنان أحمد داود في تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وظهر داود بقبعة مكسكية، إذ أن السينما المكسيكية هي ضيفة شرف المهرجان.

حلا شيحة لأول مرة

وحضرت الفنانة حلا شيحة، المهرجان لأول مرة، قالت: "هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41"

فيلم الكيت كات وخلي بالك من زيزو

سألت قناة دي إم سي، نجوم الفن عن أهم 3 أفلام في تاريخ السينما العالمية والمصرية تأثروا بهم، وحدث شبه إجماع من كل الفنانين على اختيار فيلم الكيت كات للفنان محمود عبدالعزيز، وخلي بالك من زوزو للفنانة سعاد حسني على اختيار نجوم الفن، ووصفوها بالأفلام العبقرية.