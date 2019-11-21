صور.. نجوم الفن يتألقون برفقة أزواجهم في افتتاح القاهرة السينمائي

تألق نجوم الفن مع أزواجهم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ 41، والمقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وظهر العديد من النجوم برفقة أزواجهم، والذين خطفوا الأنظار بإطلالتهم الرائعة، بالإضافة إلى أن منهم حضر لأول مرة، ومن بين هؤلاء: النجمة أحمد حلمي برفقة زوجته النجمة منى زكي، والفنان شريف سلامة

وزوجته الفنانة داليا مصطفى، والنجم حسين فهمي برفقة زوجته، والفنان آسر ياسين وزوجته كنزي عبد الله.

كما تألق الثنائي الفنان أحمد داوود، وزوجته الفنانة علا رشدي، وخطف الأنظار الفنان محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي.

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ويشهد المهرجان، في دورته الـ 41 عرض فيلم الأيرلندي، للمخرج مارتن سكورسيزي كفيلم الافتتاح، كما يقدم المهرجان جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.

ويذكر أنه تم الاتسعادات لمهرجان القاهرة السينمائي بشكل خاص، وذلك بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار 9 أيام.