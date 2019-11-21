شاهد.. لبلبة بالاخضر والذهبي في افتتاح القاهرة السينمائي!

كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 03:54 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية لبلبة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 الذي بدأت فعالياته منذ قليل.
وظهرت النجمة لبلبة، 74 عاما، بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستانا أخضر مرصعا بالذهبي اللامع، وانتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تنل إطلالتها إعجاب جمهورها.
وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.
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