تامر أمين مهاجما صابرين بعد خلعها الحجاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجم الإعلامي المصري تامر أمين الفنانة صابرين بعد تصريحاتها بعد خلعها الحجاب نهائيا منذ عدة أيام.

تامر أكد أنه لا علاقة له بقرار صابرين بخلع الحجاب لإنها حرية شخصية، لكنه ينتقد تصريحاتها التي قالت فيها أنها خلعت الحجاب بعدما ضاقت ذرعا بانتقادات الناس لها بسبب لبسها الباروكة أو ظهور أجزاء من شعرها.

الإعلامي المصري قال إن صابرين اتخذت هذا القرار بناءا على آراء الناس وليس على أساس رب الناس، لافتا أنه لا يتحدث في الدين ولكن في طريقة تفكير صابرين واهتمامها الشديد بأراء الناس.

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وتابع: “انتي قولتي مش حتة طرحة اللي هتدخلني الجنة، لا أنا ولا انتي اللي نقول دا، ممكن حتة طرحة تدخلك الجنة، ممكن ركعة خاشعة تدخلك الجنة، فلا تتكبري على ما فرضه الله”.

وكانت الفنانة المصرية صابرين قد أثارت ضجة واسعة مؤخرا، بعد أن نشرت صور لها تخلت فيها عن الحجاب بشكل نهائي وظهرت بالشعر الأشقر، مما عرضها لحملة هجوم شديدة.