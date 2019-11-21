طيور ميلانو تُصيب بسمة بوسيل بجرح في يدها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل إلى إيطاليا في أجازة شتوية للسياحة والاسترخاء، وحرصت على مشاركة الفانز بصور ومقاطع فيديو من أجواء أجازتها.

نجمة ستار أكاديمي ظهرت في مقطع فيديو طريف بوسط أحد ميادين مدينة ميلانو الممتلئ بالطيور، وفي الوقت الذي بدت فيه بسمة مستمتعة باللعب مع الطيور، اصاب كف يدها أحدهم بمنقاره، وقد رصدت الفنانة هذا الموقف بمقطع فيديو طريف شاركته مع محبيها، وكان لافتاً عدم تأثرها الشديد بهذا الجرح، حتى أنها استكمت اللعب والمرح مع الطيور بمتعة واضحة.

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يُذكر أن بسمة بوسيل كانت قد فاجأت محبيها مؤخراً بنشر مقطع فيديو قدمت فيه الأغنية الفرنسية si t’étais là للفنانة لوزان أميرا، وهو ما أثار تساؤلات حول عودة الفنانة المغربية للغناء مرة أخرى، رغم اعتزالها في أعقاب زواجها من الفنان المصري تامر حسني.

نجم الجيل كان قد اشترط على بسمة التي تعمل حالياً بتصميم الأزياء، اعتزال الفن والتفرغ لتأسيس أسرة، حيث تم الإعلان عن زواجهما، عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر الماضي.