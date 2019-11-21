ريم مصطفى ترد على شائعات تسببها في انفصال أصالة عن طارق العريان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة المصرية ريم مصطفى، الخروج عن صمتها والرد على الشائعات التي زجت باسمها واتهمتها بأنها سببًا في انفصال الفنانة السورية أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان.

ريم مصطفى، قالت في تصريحات صحفية، إنه يجمعها بالطرفين علاقة جيداً ولا يمكن أن تكون طرفاً في خلافهما لا من قريب ولا من بعيد.

وأضافت، أنها تتمنى أن يكون ما يتردد عن خلاف أصالة وطارق العريان، مجرد شائعات، لأنهما رمز للحب والإخلاص ويعتبرا ثنائي رائعاً يكمل كل منهما الآخر.

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وأكدت ريم مصطفى على أن الشائعات التي تطلق عليها تتسبب في ضيقها، لهذا تشعر برغبة بالابتعاد عن مواقع التواصل، تجنباً لأي تعليقات سلبية قد تنشر على صورها.

يذكر أن ريم مصطفي، ليست الفنانة الأولى التي يتم اقحام اسمها في أزمة أصالة وطارق العريان، فسبق وأن تم الزج باسم الفنانة نسرين طافش، التي نفت الأمر جملة وتفصيلاً واصفة مطلقي هذه الشائعة المغرضة “بناس فاضية”.

من ناحية أخرى شاركت ريم مصطفى مؤخرًا في مسلسل ” شديد الخطورة”، الذي ينتمي لنوعية الـ 7 حلقات، من إنتاج شركة سينرجى، ويكتبه محمد سيد بشير، ويخرجه حسام على.