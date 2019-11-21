شكرا لقرائتكم خبر عن مي فاروق فى سهرة طرب يومي 22 و23 بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي الفنانة مي فاروق، حفلاً غنائيًا يومي الجمعة والسبت الموافق 22 و23 نوفمبر الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالمملكة العربية السعودية، بقيادة الأوركسترا العربية الوطنية.

ومن المقرر أن تقدم مي باقة من أهم وأشهر روائع كوكب الشرق أم كلثوم، إلى جانب مختارات من مؤلفات الطرب لكل من محمد عبد الوهاب وفايزة أحمد، بالإضافة إلى عدد من أعمالها الخاصة.

وتعتبر مي فاروق حاليًا واحدة من أجمل الأصوات على الساحة الغنائية، حيث بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، وانضمت إلى كورال الأطفال بدار الأوبرا المصرية، وتتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب، وعندما التقت الجمهور أول مرة على مسرح دار الأوبرا المصرية لم تكن تجاوزت الثامنة من عمرها، وتجيد تقديم أغانٍ طربية عديدة لعمالقة الفن العربي، من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية، كما طرحت عددًا من الأغاني الخاصة وأغاني المسلسلات.