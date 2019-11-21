شكرا لقرائتكم خبر عن مروى اللبنانية تكشف كواليس مشاركتها فى مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة اللبنانية مروى إنها سعيدة باختيار المخرج حسام الدين صلاح لها في مسرحية "عبد الموجود على الداون لوود" المقرر افتتاحها خلال الأسبوع المقبل وأنها وافقت على ترشيحه لثقتها الكبيرة في قدرته على استكشاف مساحات فنية جديدة لديها وتوظيفها جيدًا لصالح العمل الدرامي، ودرايته الواسعة بعمق وكتابة الموضوع وأهميته وتوصيل الرسالة في نفس الوقت بما يلاءم الجمهور وطبيعته واحتياجاته الحقيقية بعيدًا عن السطحية، فهو مخرج له رؤيته تجاه الموضوعات الفنية وعلاقتها بظواهر المجتمع.

وأضافت أنها تجسد من خلال المسرحية شخصية "وردة" بنت البلد الجدعة التي تساند شريك حياتها وتقف خلفه بجدية تامة وهي في نفس الوقت لا ينقصها الدلال وخفة الدم، وتتفرد بأسلوبها حفاظًا على كرامتها وكبريائها.

وأشارت إلى أنها تقدم خلالها استعراضًا وأغنية باللهجة الصعيدية وهو الأمر الذي تعتبره ليس غريبًا عنها حيث اعتادت على تقديم الأغنيات التراثية العربية سواء اللبنانية أو المصرية منها البدوية والجبلية والصعيدية.

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المسرحية تأليف أيمن العوضي وبطولة مروى اللبنانية وعلاء مرسي وأحمد سلامة وبرلنتي فؤاد والماسة منى السعيد سمسم شهاب جمال عبد الحميد أحمد زهران مصطفى إمام، ديكور أحمد عبد العزيز والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر ياني.

تتناول أحداث المسرحية ما يواجهه المجتمع حاليًا منها حروب الجيل الرابع التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والتشكيك في مؤسساتها الوطنية الكبرى وتعتمد على وسائل الاتصال الحديثة ونشر الشائعات وتحطيم ثقة الناس في بعضها وقياداتها، ولمواجهة مثل هذه الظواهر يجب زيادة جرعات الوعي والتنوير لمجتمعنا وتكاتف القوى الناعمة وهي الفنون بأنواعها مع الإعلام المستنير الهادف.