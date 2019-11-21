سما المصري تثير الجدل: ” من فوق حجاب ومن تحت ورايا يا يا شباب”

كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 02:57 صباحاً - أثارت الفنانة سما المصري الجدل بظهورها بالحجاب على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي والذي أقيم مساء الأربعاء بدار الأوبرا المصرية. وفي مفاجأة غير متوقعة، أطلَّت سما المصري، بإطلالة وصفها البعض بالـ “غير الموفقة”، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأصفر وحجاب أحمر وحذاء ذي كعب عالٍ. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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