كيم كاردشيان تشعل إنستجرام بصورة لطفليها.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، استطاعت أن تحقق 2 مليون ونصف مليون علامة إعجاب، وذلك بعد مرور ساعات من طرحها.

الصورة جمعت بين أصغر اطفال العارضة العالمية شيكاغو وطفلها الرضيع Pslam وهما يغمران بعضهما البعض.

وعلقت نجمة تلفزيون الواقع التي تبلغ من العمر 39 عامًا على الصورة قائلة : قلبي.

ومن المعروف أن كيم كاردشيان تزوجت من مغني الراب الشهير كاني ويست في 2004، وأنجبت منه 4 اطفال نورث، سانت، شيكاغو و Psalm.

يبدو أنه بعد تعرض نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، لسرقة ألماساتها خلال زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس، منذ عامين تقريبا في أسبوع الموضة هناك.

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وعلى جانب أخر، قررت كيم كاردشيان، الاستعانة بثلاثة حراس خاصين، خلال إجراءها لجلسة تصوير ظهرت بها بمجموعة كبيرة من المجوهرات بقيمة 30 مليون دولار.

وكانت جريدة الديلي ميل قد نشرت، لقطات من جلسة التصوير التي ظهرت بها كيم برفقة شقيقاتها كلوي وكورتني، والتي كانت في الأصل للترويج لعطر جديد تابع لماركة مستحضرات التجميل الخاصة بكيم، KKW.

ويعمل الشقيقات كاردشيان بجدية في الترويج للمنتجات التي تحمل أسمائهن، من مستحضرات التجميل، والملابس وغيرها من الماركات التي أطلقنها مستغلين في ذلك شهرتهن العالمية على منصات التواصل.

وظهر الثلاثي كاردشيان في جلسة تصوير جديدة، روجن من خلالها لعطر جديد يطرح ضمن ماركة مستحضرات التجميل التابعة لكيم كارداشيان بعنوان KKW.

والجدير بالذكر أن صحيفة الديلي ميل، قد نشرت لقطات من جلسة التصوير نقلا عن الحساب الخاص لكيم كاردشيان على موقع تبادل الصور إنستجرام.