أحمد عز يتعاقد على بطولة مسلسل للعرض فى رمضان 2020

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن المنتج تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تعاقد شركة “سينرجى” مع النجم أحمد عز على بطولة مسلسل جديد، للعرض فى رمضان 2020.

وانضم أحمد عز بهذا المسلسل إلى قائمة النجوم الذين تم الإعلان عن تقديمهم مسلسلات فى شهر رمضان المقبل، وهم محمد رمضان، أمير كرارة، يوسف الشريف، عادل إمام، ياسر جلال، أكرم حسنى وأحمد فهمى، مصطفى خاطر وعلى ربيع، وجارى الإعلان عن باقى التعاقدات خلال الأيام المقبلة.

وبذلك يعود أحمد عز، إلى الدراما مجددًا بعدما قدم آخر أعماله الدرامية، بمسلسل “أبو عمر المصرى” ، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف مريم ناعوم.

وعلى جانب أخر، يواصل أحمد عز، حاليًا تصوير فيلمه “العارف” بمشاركة محمود حميدة، وأحمد فهمى، ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد علاء الدين، إنتاج سينرجى فيلمز، كما يعرض له حالياً فيلم “ولاد رزق2” وحقق 100 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه، ويشارك فى بطولته النجوم عمرو يوسف، أحمد داوود، وآخرون، إخراج طارق العريان .