شاروخان يبدأ تصوير فيلمه الجديد في مارس 2020

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أشارت تقارير أن النجم الهندي الكبير شاروخان يستعد لتصوير عمل فني جديد، بالتعاون مع المخرج الجنوبي اتلي. كما ذكرت الأنباء الواردة سيكون بعنوان مؤقت “سانكي” في وقت سابق من هذا الشهر.

وبالفعل، بدأ خبر التصوير ينتشر بشكل كبير بين محبي الفنان وجمهوره الضخم، حيث جرى تداول أنباء في عدد من المواقع المهتمة بأخبار المشاهير، مفادها؛ أن خان سيبدأ التصوير والعمل في الفيلم المنتظر في مارس المقبل 2020.

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وتعليقا على الأمر نفسه، قال مصدر مقرب من شركة الإنتاج: “سيتم الإعلان رسميا عن عنوان الفيلم فى أقرب وقت، عندما تكتمل استعدادات “الكاست” لبدء تصوير الفيلم المنتظر أن يكون العةدة لخان بعد فترة توقف عقب فشل فيلمه الأخير “زيرو”.

وفي الحديث عن الفيلم، قال المصدر “نعم، الفيلم سيكون عملا ترفيهيا، من المتوقع أن نرى فيه شاروخان في دور جديد علي عكس ما رايناه من قبل”.

في سياق أخر، كان النجم العالمي قد احتفل بعيد ميلاده الـ 54، بطريقة مختلفة، حيث تجمهروا أمام منزله واهدوه “البالونات” والهتافات، كما احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد ميلاده النجم، بطريقة مبتكرة حيث كتبت اسمه بالكامل على برج خليفة.