بين الجرىء والبرىء.. فساتين الفنانات على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي

بين الجرىء والبرىء.. فساتين الفنانات على السجادة الحمراء بمهرجانالقاهرة السينمائي

الخميس 21 نوفمبر 2019

حضر عدد كبير من الفنانات على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولي في دورته الـ41، والمقام بدار الأوبرا المصرية.



وتنوعت إطلالات الفنانات بين الفساتين القصيرة والطويلة والألوان الفاتحة والغامقة بشكل جذاب نال استحسان الحاضرين منهن، مني زكي، منة شلبي، نسرين طافش، حلا شيحة، ريم مصطفي، ساندي، ياسمين رئيس، نجلاء بدر، انجي المقدم، يسرا، ليلي علوي، الهام شاهين، بشري، درة، آيتن عامر، هنا شيحة، نسرين أمين، دينا، شيرين رضا، هيدي كرم، أمينة خليل، مي عمر، ياسمين رئيس، روجينا وغيرهن.

كما حضر النجمان أحمد حلمي ومني زكي ومنة شلبي، وشيرين رضا، أشرف زكي وروجينا، هيدي كرم، أيتن عامر.

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قدم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ثلاثة نجوم مصريين، هم، خالد الصاوى، ودينا الشربينى، وأحمد داوود، ويشهد المهرجان عدة فعاليات أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت عنا خلال العام الجارى، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، ويكرم المهرجان المخرج العالمي تيري جليام، المخرج شريف عرفة، النجمة منة شلبي.

يعرض فى حفل الافتتاح فيلم The Irishman «الأيرلندى» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشى، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.

ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.