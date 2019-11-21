فيديوجراف.. القدر يجمع مورينيو بأهدافه السابقة في توتنهام‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قاد القدر البرتغالي جوزيه مورينيو إلى تدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ليلتقى العديد من اللاعبين الذين كان يرغب في قيادتهم من قبل.

المدرب البرتغالي أراد العمل مع عدد من اللاعبين الذين راودوا عقله أثناء فترة توليه تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي بين عامي 2016 و2018.

وسيحظى مورينيو بفرصة تدريب الحارس الفرنسي هوجو لوريس، الذي أراد ضمه في وقت سابق لمان يونايتد، حال أراد الإسباني ديفيد دي خيا الرحيل عن ملعب "أولد ترافورد".

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كما أراد المدرب البرتغالي تعزيز دفاع "الشياطين الحمر" بجلب المدافع البلجيكي توبي ألديرفيريلد، بالإضافة إلى لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن.

كما اقتحم مورينيو السباق على الظفر بتوقيع الظهير الإنجليزي داني روز، بعدما دخل في أزمة مع مسؤولي النادي في وقت سابق.

وقبل انضمام تانجوي ندومبيلي إلى توتنهام، كان لاعب ليون السابق على رادار مورينيو، قبل أن يظفر النادي اللندني بتوقيعه الصيف الماضي عقب رحيل المدرب البرتغالي عن قلعة "أولد ترافورد".