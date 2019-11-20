تراند اليوم : مى عمر أتحولت لفرخة في مهرجان القاهرة – صور

شاركت المذيعة بوسى شلبى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بصورة تجمعها بالفنانة مى عمر فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الحالية الـ 41.

أطلت مى عمر فى الصورة بإطلالة لاقته، مرتدية فستانا قصيرا وذا أكمام طويلة، وأتسم الجزء السفلى من التصميم بأنه مزين بالريش، بينما أتسم الفستان بالتطريزات الراقية و اللامعة.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.