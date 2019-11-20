تراند اليوم : رضوى الشربينى بتدور علي عريس في المهرجان بفستان الخفافيش .. صور

حرصت المذيعة رضوى الشربينى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة لها خلال مشاركتها فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41 المقامة حاليا وحتى 29 من نوفمبر الجاري.

ظهرت رضوى فى الحفل بإطلالة من اختيار الاستايلست سعيد رمزى، مرتدية فستانا أسود طويلا من انامل المصممة سماح مهران، واتسم التصميم بطبقات الكرانيش الملفتة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على تسريحة شعر جذاب، ووضع لها خبير التجميل مرشد ماكياج جذابا متناسقا مع ملامحها، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية.

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يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.